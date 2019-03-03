КПРФ полагает, что в выборах губернатора Петербурга от имени партии должен участвовать Бортко

Петербургское отделение КПРФ определилось с кандидатурой для участия в выборах градоначальника города, которые пройдут в сентябре нынешнего года. По мнению большинства партийцев, 72-летний режиссер Владимир Бортко - персона, которая достойна представлять интересы политорганизации на грядущем электоральном событии.

"По результатам обсуждения было единогласно решено предложить кандидатуру члена ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы В.В. Бортко для выдвижения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга. Данное предложение будет рассмотрено Президиумом ЦК КПРФ, после чего вопрос о выдвижении кандидатуры будет решаться внеочередной конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ", - поделились результатами пленума коммунисты у себя в паблике "ВКонтакте".

Отметим также, что в день, когда придерживающийся "левых" взглядов журналист Максим Шевченко объявил о своей готовности бороться за губернаторский пост, он прямым текстом сказал, что пойдет самовыдвиженцем, если коммунисты его не поддержат, и подчеркнуто дистанцировался от КПРФ. Тогда же ЗАКС.Ру удалось узнать, что петербургское отделение партии считает Бортко оптимальным кандидатом. Сам режиссер пока открыто не подтверждал информацию о своем возможном участии в выборах.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.

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