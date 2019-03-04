На столетии БДТ Беглов предложил создать попечительский совет театра

Врио губернатора Александр Беглов посетил Большой драматический театр (БДТ) по случаю его столетнего "юбилея" и назвал театр "визитной карточкой Петербурга". Главный городской чиновник, передает канал "Санкт-Петербург", счел целесообразным учреждение попечительского совета знаменитого культурного учреждения.

"Ваш театр играет важную социально-просветительскую роль. Здесь создана уникальная педагогическая лаборатория. Особого внимания заслуживает ответственность театра перед людьми с тяжелыми заболеваниями, для них вы создаете специальные проекты. Спасибо вам за это", - высказался Беглов.

Идею создания попечительского совета публично поддержал художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

К основанию театра в 1919-м году имели прямое отношение литераторы Александр Блок и Максим Горький. Спустя сто лет главными знаменитостями, олицетворяющими собой БДТ, остаются народные артисты Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

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