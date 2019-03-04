Резник подал апелляцию по иску к Беглову

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник подал апелляцию на решение Смольнинского районного суда по иску к врио губернатора Александру Беглову. Парламентарий направил жалобу в суд 4 марта.

В апелляционной жалобе Резник указал, что суд, по его мнению, нарушил процессуальное законодательство. Это повлияло на принятие решение, уверен депутат. Он потребовал изменить решение суда на удовлетворение его иска.

Парламентарий отметил, что суд не предложил представить дополнительные доказательства и отказался откладывать заседание для их предоставления. Кроме этого, суд не опросил первоначального ответчика – Беглова, отметил Резник в жалобе.

Депутат в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что намерен идти до конца. Это дело принципиальное – никому не позволительно клеветать, добавил Резник.

- Я считаю, что правда на моей стороне. Поэтому победа в данном случае – это не решение суда, а мнение петербуржцев, - сказал парламентарий.

Напомним, Резник подал иск к Беглову о защите чести и достоинства. Суд прошел 21 февраля. Ответчик – Александр Беглов – на заседание не пришел.

Кроме того, 12 марта Невский районный суд рассмотрит иск Резника к Беглову и учредителю СМИ за распространение порочащего высказывания.

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда на заседании, где присуствовал Беглов, политик не произнес.

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