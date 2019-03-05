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9:56

Эсеры предрекают "катастрофические" долги петербуржцев по оплате услуг ЖКХ

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина и депутаты одноименной фракции в Заксобрании Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова обратились к врио градоначальника Александру Беглову с назидательным предупреждением о том, что ввиду резкого роста тарифов на основные ЖКХ-услуги (на 11,6%), снижения уровня доходов и ожидаемой инфляции в размере 5,5% в преддверии следующего отопительного сезона количество должников по оплате ЖКУ заметно возрастет.

В связи с этим фактом эсеры предлагают Смольному "ограничить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах прогнозного уровня инфляции в 2019 и последующих годах, а выпадающие в результате снижения тарифов доходы ресурсоснабжающих компаний компенсировать за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, сопроводив процесс тотальным аудитом расходов ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и других ресурсников".

В обращении справедливороссы напоминают, что согласно положениям Жилищного кодекса, повышение стоимости квартплаты не должно превышать уровень средних предельных индексов по субъектам РФ, которые утверждаются правительством страны. Так, в соответствии с распоряжением кабмина, рост тарифов для населения в 2019-2023 годах в среднем допустим в пределах от 2% до 5%. При этом в Петербурге в 2019 году плата за отопление подскочила сразу на 13%, за холодную воду - на 8,8% за горячую - на 13%, показав средний рост цен по городу на 11,6%. Вместе с тем, по данным Росстата, реальные доходы граждан упали на 0,2%.

"Очевидно, что для большей части жителей Санкт-Петербурга новые тарифы на основные услуги ЖКХ станут непосильным финансовым бременем, что повлечет рост задолженности горожан перед управляющими компаниями", - полагают в "Справедливой России".

Действительно, с начала 2019 года в Госжилинспекцию от петербуржцев в основном поступают жалобы на завышение квартплат.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:19    
10:21 К какой-нибудь революции приведёт... неохотно, памятуя о 1917 годе, но народу придётся что-то с этим делать.

10:32    
10:21. Да, жалко ВЕЛИКОГО Ленина, большевиков нет с нами сегодня... Они бы давно, мягко говоря, надрали буржуазной власти и олигархам уши!

10:21    
Рост тарифов, обнищание народа приведёт к Социалистической революции, как случилось в 1917г., когда тоже власть, зажравшиеся буржуи достали трудовой народ!

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