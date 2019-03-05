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Новости

10:25

Москва вновь призывает Британию к опубликованию материалов по делу Скрипалей

Российское посольство в Лондоне настаивает, что власти Великобритании должны если не предать широкой огласке, то предоставить Москве все материалы следствия по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

"Вновь призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий", - говорится в запросе пресс-секретаря дипведомства.

В посольстве недовольны, что накануне годовщины инцидента в ряде британских СМИ были опубликованы материалы, носящие сомнительный "сенсационный" окрас.

"Содержание этих публикаций ничего, кроме недоумения, а порой и усмешки, не вызывает. Вместо четкой информации о случившемся вновь приводятся ссылки на некие "высокопоставленные источники в правоохранительных органах", цитируются анонимные "отставные сотрудники спецслужб". Разумеется, такие сведения и домыслы априори не могут быть проверены, что создает еще большую атмосферу таинственности вокруг инцидента", - заявили в дипведомстве, в очередной раз призвав английское следствие не вносить "еще большей путаницы в дело".

Напомним, экс-советский шпион Сергей Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Обоим россиянам удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Позднее президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали в Солсбери исключительно с туристической целью.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ  Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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11:02    
10.53
Разъяните вашу позицию про обо..лись. Я не в курсе.

10:53    
вместо того чтобы помалкивать в тряпочку - обосрались по крупному - захарова ("бузова"), лавров и прочие артисты погорелого театра картинно возмущаются... - "чей туфля"?... точно выскзался карамзин - "русскому соврать что высморкаться"...

10:34    
Цирк не уехал...Клоуны на арене...Представление продолжается...

Страница 1-ая (всего: 1)
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