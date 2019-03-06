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Новости

10:18

В ЗакСе отказались обсуждать инициативу "Яблока" о десталинизации географических объектов

Депутаты Заксобрания Петербурга отказались обсуждать законодательную инициативу фракции «Яблоко» о переименовании географических объектов и юрлиц, названных именем Иосифа Сталина.

Против обсуждения инициативы выступила лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Она назвала предложение «яблочников» «ритуальными плясками на костях».

- Мы не можем дискредитировать наше собрание подобными инициативами. Это прямая дискредитация депутатов, - заявила Ходунова.

Парламентарии отказались голосовать по предложению коммунистки об исключении вопроса из повестки в поименном режиме. В итоге за исключение проголосовали 40 депутатов, шестеро были против, один парламентарий воздержался.

Представители «Яблока» подготовили проект федерального закона, по которому памятники, бюсты и мемориальные доски, связанные с именем Иосифа Сталина должны быть демонтированы, а географические объекты, названные именем вождя, переименованы.

Также «яблочники» планировали установить запрет на употребления фамилии Сталин и производных от нее слов в названиях юридических лиц.

Ранее этот проект раскритиковали на заседании комитета по законодательству. Однако совет фракций ЗакСа 4 марта включил его в повестку.

Сергей Еремеев



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13:30    
Сталин возвращается! Ура!

12:52   Великий Кукурузо!  
Инициатива конечно правильная, но имя этого упыря и так вроде убраны из географии, а вот если вымарать его имя, например, из учебников истории - было бы вообще отлично!

12:29    
10-28 По выдвигаемым инициативам эти жидомассоны сравниваются с инициативами фашистского режима хохляндии. Не пора-ли гнать их из страны поганой метлой ?

12:23    
Депутатам-единоросам вопрос был неинтересен, так как коммунисты в городе слишком слабы, чтобы принимать их в расчёт, а поддерживать яблочников они просто так не собирались.

10:30   Игорь  
Если бы  "реформаторы2 сходу бы не занялись дерибаном, давно бы этой не было бы...

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