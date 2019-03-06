Власти Петербурга смогут авансировать работу НКО

Некоммерческие организации Петербурга смогут получать финансирование до начала реализации своих проектов. Соответствующие поправки в городской закон о грантах ЗакС принял в первом чтении 6 марта. Инициативу поддержали 45 депутатов, 1 воздержался.

Единственным депутатом, пожелавшим задать вопрос, оказался Андрей Анохин. Он сообщил одному из авторов законопроекта Денису Четырбоку, что иногда под видом бесплатной юридической помощи оказываются коммерческие услуги и спросил, можно ли урегулировать эту проблему законодательно.

Четырбок начал рассуждать о важности вопроса. Анохин вскоре сказал ему, что приготовил этот вопрос для обсуждения другого законопроекта, но ошибся, потому что Четырбок говорил тихо.

Следующим вопросом в повестки дня стоял вопрос о бесплатной юридической помощи жертвам политрепрессий.

Сергей Еремеев

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