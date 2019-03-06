Спикер ЗакСа назвал примером выдающейся женщины Валентину Матвиенко

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на брифинге 6 марта поздравил петербурженок с наступающим Международным женским днем.

Спикер ЗакСа призвал мужчин защищать, обожать, любить, уважать дам и «ни при каких обстоятельствах не забывать, что женщина - это мама».

В качестве примера выдающейся женщины Макаров назвал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Также он напомнил, что Мариинский дворец назван именем женщины, дочери императора Николая I Марии.

- Она тоже много сделала для России, - отметил Макаров.

Также сотрудники аппарата ЗакСа по просьбе спикера подарили цветы журналисткам из парламентского пула и пресс-секретарю Макарова Елене Тимошенко.

Сергей Еремеев

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