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13:00

Беглов записал видеообращение с поздравлением всем петербурженкам

Не ограничившись выступлением со сцены 7 марта в БКЗ "Октябрьский", во время которого врио губернатора Александр Беглов поздравил женщин с их международным праздником, главный городской чиновник записал специальное видеообращение, показанное телеканалом "Санкт-Петербург". Целевой аудиторией оказались жительницы города всех возрастов.

"В ваш адрес звучат слова восхищения и добрые пожелания. Позвольте и мне присоединиться к ним, от всего сердца пожелать здоровья, весенного настроения и успехов во всех начинаниях. Пусть счастье и благополучие неизменно сопутствуют вам и тем, кто с вами рядом. С праздником, наши любимые и самые дорогие!", - сказал Беглов.

Накануне, во время концерта, он пообещал, что в нынешнем году Смольный системно займется укреплением здоровья. На сцене также присутствовал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В свою очередь, зал наполняли преимущественно так называемые "бюджетники" - женского пола.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:05    
ОГРОМНОЕ спасибо от бабушек за ПРИБАВКУ ПЕНСИИ НА 33 РУБЛЯ!!!

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