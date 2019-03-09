Акция в защиту Зеленого пояса Славы проходит в центре Петербурга

Движение "Красивый Петербург", возглавляемое Красимиром Врански, при участии депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, проводит в эти минуты акцию в защиту так называемого Зеленого пояса Славы Ленинграда. Уличное мероприятие проходит на площади Ломоносова, в непосредственной близости от стен двух комитетов Смольного - КИО и КГИОП.

Суть этого выступления состоит в том, чтобы напомнить чиновникам об их небрежении памятниками истории, памятниками борьбе за освобождение от блокады.

Примерно сорок собравшихся демонстрантов находятся под пристальным вниманием полицейских, которые, увидев плакат с надписью "Исторический центр Санкт-Петербурга", напомнили о недопустимости агитации. Борису Вишневскому удалось сгладить начинающийся конфликт.

Участники акции имеют при себе и на себе характерные зеленые ленты.

Зеленый пояс Славы - комлекс мемориальных сооружений, находящихся на подступах к городу - как на юге, так и на севере. Некоторым участкам, через которые пролегает пояс, угрожает застройка - таким, например, как Пулковская обсерватория, и чиновники пока не торопятся занимать сторону градозащитников.

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