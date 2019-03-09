Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:13

РПЦ: Во избежание песен про "бомбочку на США" Исаакий нужно передать церкви

Исполнение 23 февраля хором а капелла шуточной песни про атомную бомбардировку Вашингтона и Соединенных Штатов в Исаакиевском соборе, наделавшее много шума в прессе, прокомментировал председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион, давая интервью телеканалу "Россия 24". Несмотря на то, что РПЦ часто поддерживает милитаристскую государственную риторику или по меньшей мере с ней не спорит, на сей раз официальное лицо церкви прибегло к порицанию "шутников".

"Если в храме происходит концерт духовной музыки, то это должна быть именно духовная, религиозная музыка, это не должны быть те произведения, которые могут вызвать соблазн, могут вызвать критику", - настоял он.

При этом в свое логическое умопостроение Илларион сумел вплести нерешенный вопрос о принадлежности Исаакия, являющийся для Петербурга болезненной темой и камнем предткновения.

"Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви", - заявил священнослужитель.

Текст исполненной песни, в частности, гласит следующее: "На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!". Автор произведения - Андрей Козловский.

Исаакиевский собор на сегодняшний день продолжает находиться в статусе музея, хотя богослужения в нем проводятся.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
10 января, 13:56Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ утратило силу
4 декабря 2018, 14:53Вишневский: На службы в Екатерининском приделе Исаакия почти никто не ходит
3 декабря 2018, 11:58РПЦ развеяла слухи о введении запрета на фотосъемку в приделе Исаакия
19 ноября 2018, 10:55Исаакий стал православным символом Петербурга
1 ноября 2018, 17:28Исаакий закрыли строительными лесами на три года
29 октября 2018, 17:29Восстановленная сотрудница сообщила об "информационном вакууме" в Исаакие
25 октября 2018, 16:38Горсуд признал незаконным увольнение сотрудницы Исаакиевского собора Хитаровой
10 октября 2018, 17:16Увольнения, литургии и информационная блокада – как поменялся Исаакий за последний год
10 сентября 2018, 17:10Макаров и Исаакиевский собор исчезли с сайта ЗакСа
18 июля 2018, 20:21Митинг против пенсионной реформы переместился к Исаакиевскому собору
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:15    
17-54 Почему "появятся" ? Они и сейчас есть в большинстве, ведь даже 25 лет средневекового мракобесия не могут убить науку.

17:54    
Маловероятно, что о запланированном исполнении этой дурацкой песни церковники не были проинформированы заранее.
Очевидно, что митрополиту Иллариону прекрасно известно, что здание Исаакиевского собора НИКОГДА не входило в состав имущества РПЦ, и что у них нет ни малейших юридических прав на него.
Церковники, которые никак не могут уняться, добьются лишь того, что появятся люди, которые начнут требовать возвращения в Исаакиевский собор маятника Фуко, исторически находившегося именно там!

17:52    
Наоборот, надо чаще исполнять такие песни и не только в соборах!

17:21    
По всей России десятки тысяч разрушающихся храмов. Только РПЦ они не нужны и даром - не берёт и не восстанавливает по причине невыгодности. А вот на народное добро, ни когда не принадлежащее церкви, РПЦ позарилась - прибыльное предприятие. Стяжатели проклятые в Бога не верующие, заветы божьи не соблюдающие!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:00 К пострадавшему от падения глыбы льда пенсионеру вернулось здоровье

17:13 РПЦ: Во избежание песен про "бомбочку на США" Исаакий нужно передать церкви   4

16:24 Для Дмитриевой предоставление подписей муниципалов - "договорняк" со Смольным   4

15:11 После разгула стихии дамба и Пулково вновь заработали в штатном режиме   3

14:38 Акция в защиту Зеленого пояса Славы проходит в центре Петербурга   1

14:06 Аэропорт Пулково закрыт из-за непогоды

13:32 Коммунисты России требуют наказания для феминисток за их акцию 8 марта   2

12:33 Героя скандального стрима, экс-замглавы "Росгеологии" заподозрили в мошенничестве   2

11:45 В честь 8 марта Шнуров написал стихотворение о насилии женщин над мужчинами   3

10:53 В преддверии наводнения закрыли кронштадтскую дамбу

10:25 Арестованную активистку "Открытой России" Шевченко поддержали пикетами   13

8 марта, 18:02 Невзоров назвал борьбу со свободой слова в интернете "усилиями дикарей"   7

8 марта, 17:06 МГЕР провела шествие в честь женщин   10

8 марта, 16:23 Навальный призвал Поклонскую поименно назвать известных ей депутатов-коррупционеров   12

8 марта, 15:30 Феминистки ответили поздравившим их мужчинам своей "цветочной" акцией   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.