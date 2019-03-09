РПЦ: Во избежание песен про "бомбочку на США" Исаакий нужно передать церкви

Исполнение 23 февраля хором а капелла шуточной песни про атомную бомбардировку Вашингтона и Соединенных Штатов в Исаакиевском соборе, наделавшее много шума в прессе, прокомментировал председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион, давая интервью телеканалу "Россия 24". Несмотря на то, что РПЦ часто поддерживает милитаристскую государственную риторику или по меньшей мере с ней не спорит, на сей раз официальное лицо церкви прибегло к порицанию "шутников".

"Если в храме происходит концерт духовной музыки, то это должна быть именно духовная, религиозная музыка, это не должны быть те произведения, которые могут вызвать соблазн, могут вызвать критику", - настоял он.

При этом в свое логическое умопостроение Илларион сумел вплести нерешенный вопрос о принадлежности Исаакия, являющийся для Петербурга болезненной темой и камнем предткновения.

"Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви", - заявил священнослужитель.