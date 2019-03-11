Клишас о Светове: Впервые узнал его о существовании вчера, завтра уже забуду

Сенатор Андрей Клишас, автор законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета, заявил, что не собирается судиться с участниками митинга за свободный интернет и лидером Либертарианской партии Михаилом Световым из-за того, что они назвали сенатора «русофобом», передает «Фонтанка.ру».

На митинге Светов назвал Клишаса «русофобом», заявив, что тот «ненавидит русских и Россию», и авторы законопроекта «не просто ломают интернет, они ломают нашу жизнь». Участники митинга в ответ скандировали «Клишас – русофоб!». Клишас в ответ заявил, что эти высказывания его не беспокоят.

«Я впервые узнал о существовании этого персонажа [Светова] вчера и, скорее всего, забуду о его существовании уже завтра», - сказал сенатор.

По мнению Клишаса, противники его инициативы не читали законопроект, но «зрения высказали». «В целом митинг говорит о том, что в России конкурентная политическая среда, граждане вправе высказывать свою точку зрения и собираться мирно и без оружия, в соответствии с Конституцией и законом, чтобы высказать свою точку зрения по общественно значимым вопросам», - подчеркнул Клишас.

Сенатор заявил, что мнение участников митинга как пользователей рунета в парламенте уже «приняли к сведению». «Возможно, так называемая Либертарианская партия сможет более четко сформулировать политическую позицию своих сторонников, если когда-нибудь и где-нибудь на уровне государственной власти или на муниципальном получит представительство», - добавил Клишас.

Ранее Клишас отказался от дебатов с политиком Дмитрием Гудковым по поводу законопроекта. Свой отказ сенатор мотивировал тем, что не нашел сведений о регистрации «Партии перемен» и Гудкова как ее председателя. Политик счел такой ответ «канцелярским "идите в…"».

Клишас внес с другими соавторами законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа в декабре 2018 года – вскоре после внесения проекта закона о неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете. За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете он предлагает наказывать штрафами или арестом до 15 суток. Оба законопроекта Госдума приняла в первом чтении.