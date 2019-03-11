"Медиалогия": Беглов - на первом месте среди глав регионов СЗФО в феврале

Врио губернатора Александр Беглов с большим отрывом победил в рейтинге цитируемости и упоминаемости в СМИ глав регионов Северо-Запада за прошедший февраль, составленном организацией "Медиалогия". Ближайшего своего преследователя, губернатора Калининградской области Антона Алиханова по медиаактивности он обошел почти в шесть раз. Тройку замкнул руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наиболее яркими событиями с участием петербургского начальника названы его прибытие на место обрушение корпуса ИТМО на улице Ломоносова и, как это подали в ряде СМИ, собственноручное спасение женщины из-под завалов. Вторым по значимости действием Беглова обозначены отставки глав тех районов, которые, по его мнению, не справились с уборкой снега минувшей зимой. Характерно и символично, что, по сути, полноценными отставками это трудно назвать, поскольку чиновников вскоре назначили работать в городскую администрацию. Кроме того, на высокую позицию врио в списке "Медиалогии" повлиял мем "лопаты Беглова", которые он для борьбы с непогодой пообещал раздать чиновникам.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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