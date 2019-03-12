Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:53

Мосгорсуд оставил в СИЗО и под домашним арестом фигурантов дела "Нового величия"

Мосгорсуд продлил сроки мер пресечения фигурантам дела «Нового величия», передает РБК со ссылкой на представителя суда.

Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин останутся в СИЗО до 13 июня. До того же времени останутся под домашним арестом Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

7 марта по делу вынесли первый приговор: признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:59    
Всех экстремистов-подрывников гос.строя России на нары! Это должно стать непреложным законом нашего государства! Чем больше посадим в тюрьму этих прозападных мразей, тем будет спокойнее жизнь в России!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

10:53 Мосгорсуд оставил в СИЗО и под домашним арестом фигурантов дела "Нового величия"   1

10:26 СМИ: В Кремле отказались от планов передать Курильские острова Японии   1

9:55 Экс-гендиректора "Силовых машин" оштрафовали по делу о разглашении гостайны

9:31 Семь петербуржцев назначили инспекторами по охране окружающей среды

11 марта, 20:57 В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова   5

11 марта, 20:21 Артемьев признал, что россияне сильно переплачивают за ЖКХ   5

11 марта, 19:51 Латвия закончила строительство забора на границе с Россией   5

11 марта, 19:32 В суд по делу Цакунова повторно вызвали эксперта Усанина   1

11 марта, 19:29 Смольный потратит 1 млрд рублей на снегоуборочную технику к следующей зиме   2

11 марта, 18:56 УФАС забраковало документацию, предложенную подрядчикам для очистки Муринского ручья   1

11 марта, 18:52 «Хватит вбухивать деньги в пиар»: Петербуржцы завалили аккаунт Беглова комментариями   1

11 марта, 18:19 После пикета на Красной площади Сергея Зверева вызвали в полицию   8

11 марта, 17:51 Патриарх Кирилл предостерег россиян от излишней праздности   1

11 марта, 17:23 Парфенов: Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио"   5

11 марта, 16:51 Новгородские врачи пригрозили властям массовой забастовкой   6

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.