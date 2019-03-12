Мосгорсуд оставил в СИЗО и под домашним арестом фигурантов дела "Нового величия"

Мосгорсуд продлил сроки мер пресечения фигурантам дела «Нового величия», передает РБК со ссылкой на представителя суда.

Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин останутся в СИЗО до 13 июня. До того же времени останутся под домашним арестом Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

7 марта по делу вынесли первый приговор: признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке.