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Новости

17:16

Суд перенес заседание по иску Резника к учредителю СМИ и Беглову

Невский районный суд перенес заседание по иску депутата Законодательного собрания Максима Резника к учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову и врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Предварительное заседание по делу о защите чести и достоинства парламентария прошло 12 марта, а следующее назначено на 4 апреля. Это будет еще одно предварительное заседание.

Беглов на заседание не пришел, его представляли адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева. Истец Максим Резник и учредитель СМИ Василий Романов на слушании присутствовали.

Романов в ходе слушания заявил, что достоверно передал слова Беглова в публикации. Также он отметил, что отказывается удалять опубликованный текст. 

Горлачева и Шатихина напомнили про заседание Смольнинского районного суда по аналогичному делу, где рассматривался иск Резника к врио губернатора без привлечения СМИ в качестве соответчика. Тогда суд встал на сторону ответчика. Защита Беглова заявила, что раз первый спор уже разрешен, второй иск необходимо оставить без рассмотрения. Как минимум ответчику (Беглову - прим. ЗАКС.Ру) «здесь делать нечего», уверена адвокат чиновника.

Напомним, Резник подал иск к «Мы можем.ру» за распространение порочащих его сведений. Беглов выступил как соответчик. Именно его высказывание распространило издание, а Резник посчитал оскорбительным. Речь идет о словах врио губернатора о том, что депутат якобы предлагал сдать Ленинград врагам. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:50    
Есть Божий суд, наперсники разврата,... он недоступен звону злата.
Мы знаем, что Резник прав. Клеветать и врать - это гнусно. Все на выборы.

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