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19:04

ЗакС Петербурга потратит на стулья полмиллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга нуждается в 150 стульях с шелковой обивкой. Об этом свидетельствуют материалы закупки, опубликованной 12 марта. Парламент готов отдать за каждый такой стул 3 690 рублей. 

Мебель должна быть сделана из березы. Сидение и спинка каждого стула должны быть мягкими. Обивка требуется из шелка. К техзаданию приложено фото желаемого стула. 

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Всего Законодательное собрание готово потратить на обновление интерьера 553,6 тысяч рублей. 

Напомним, год назад петербургский парламент закупил мебель для Помпейского коридора Мариинского дворца: стол за 2 млн рублей и 30 стулье по 95 тысяч рублей каждый. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:53    
Офигительные лабутены! Не треснут опы?

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