ЗакС Петербурга потратит на стулья полмиллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга нуждается в 150 стульях с шелковой обивкой. Об этом свидетельствуют материалы закупки, опубликованной 12 марта. Парламент готов отдать за каждый такой стул 3 690 рублей.

Мебель должна быть сделана из березы. Сидение и спинка каждого стула должны быть мягкими. Обивка требуется из шелка. К техзаданию приложено фото желаемого стула.

Всего Законодательное собрание готово потратить на обновление интерьера 553,6 тысяч рублей.

Напомним, год назад петербургский парламент закупил мебель для Помпейского коридора Мариинского дворца: стол за 2 млн рублей и 30 стулье по 95 тысяч рублей каждый.

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