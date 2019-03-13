Павловский: Закон об оскорблении власти не глупый, а очень глупый

Скандальному закону о наказании за оскорбление органов и представителей власти в интернете, против которого активно выступают члены президентского Совета по правам человека, вынес свою строгую экспертную оценку политолог Глеб Павловский, во времена первого срока Владимира Путина состоявший в его команде, но впоследствии ставший достаточно резким критиком системы. Главный минус новейшего документа, считает он, даже не в том, что устанавливается табу на критику, хотя и это тоже "звоночек". Павловский заходит в своей оценке немного с другой стороны.

Закон не просто глупый, а очень глупый, потому что он как бы пытается перенести нормы отношения к человеку, к частному лицу на политическое поведение. Даже советское законодательство этого не делало. Оно различало клевету на гражданина и так называемую клевету на советский замечательный государственный и общественный строй. — Глеб Павловский

Вместо этого, обращает внимание ученый на самое, с его точки зрения, главное - нынешним нормативным актом предлагается смешивать "в одну кучу" личное и общественное, что выглядит в значительной степени абсурдно.

"Вот он, может быть, государственный служащий и идиот. Это часто совмещается. Не только интеллигенты бывают идиотами, а бывают и государственные лица тоже идиотами, и депутаты Государственной думы, и даже руководители Государственной думы бывают совершенными идиотами", - уточнил свою позицию политолог.

Разработанным сенаторами и принятым депутатами законом за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

10 марта активисты в знак протеста против государственного ограничения свободы слова устроили перфоманс у стен петербургского Роскомнадзора, "заблокировав" дверь ведомства сигнальной лентой. Их задержали, но отпустили из полиции без составления протоколов.