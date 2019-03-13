ЗакС окончательно принял закон о юридической поддержке жертв политрепрессий

Депутаты Заксобрания на пленарном заседании 13 марта приняли во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатной юридической помощи для жертв политических репрессий.

Напомним, согласно законопроекту, лица, репрессированные в СССР, смогут бесплатно консультироваться у государственных юристов.

Автором инициативы выступил единоросс Александр Тетердинко. При принятии парламента в первом чтении в петербургском парламенте возникла дискуссия о личности Иосифа Сталина. При этом сам Тетердинко заявил, что роль Сталина в истории нельзя оценить только с отрицательной стороны.

Сергей Еремеев

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