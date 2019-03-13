Петербургским волонтерам дадут возможность участвовать в реставрации памятников

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 марта приняло в первом чтении законопроект, позволяющий волонтерам участвовать в работах по сохранению объектов культурного наследия.

Авторами инициативы выступили депутаты “Единой России” Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

Парламентарии подчеркнули, что даже когда закон вступит в силу, контролировать и обучать добровольцев все равно будут опытные аттестованные специалисты. Волонтерам планируется доверить только те работы, которые не требуют специальной профессиональной подготовки.

Сергей Еремеев

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