Макаров: Бюджет должен корректироваться весной

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подтвердил журналистам, что поддерживает идею весенней корректировки бюджета города.

"У нас была традиция весенней корректировки бюджета. На наш взгляд, бюджет должен корректироваться весной, чтобы за лето решить многие проблемы", - заявил Макаров на брифинге 13 марта.

Он также отметил, что депутаты требуют у Смольного весенней корректировки в соответствии с поступающими к ним обращениям горожан.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в рамках весенней корректировки бюджета будет решен вопрос нехватки снегоуборочной техники. Однако позже депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал, что позиция комитета финансов иная и что весенней корректировки не будет.

Сергей Еремеев

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