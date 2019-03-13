Макаров не планирует заводить страницы в соцсетях

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что не планирует регистрироваться “ВКонтакте” и других соцсетях, как это сделал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Председатель петербургского парламента отметил, что и так всегда открыт для общения с прессой и избирателями.

"Пока необходимости сидеть (в соцсетях - прим. ЗАКС.Ру) и целый день отвечать абсолютно нет", - заявил Макаров.

Напомним, Беглов завел страницу “ВКонтакте” в понедельник, 11 марта. За первые четыре часа ему написали более шестисот комментариев. В основном, петербуржцы просили решить накопившиеся городские проблемы.

Сергей Еремеев

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