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16:38

В Центризбиркоме заявили об отсутствии планов вернуть "досрочку" на выборах в Петербурге

В Заксобрании Петербурге нет каких-либо законодательных инициатив, направленных на изменение закона о муниципальных выборах, говорится в ответе Центризбиркома на запрос депутата Оксаны Дмитриевой.

Ранее Дмитриева обратилась в ЦИК с просьбой повторно прояснить позицию о недопустимости возвращения процедуры досрочного голосования на муниципальных выборах. Сделала она это после того, как в СМИ появилась информация, что глава Горизбиркома Виктор Миненко заявлял об обсуждениях в кулуарах ЗакСа возможности возвращения «досрочки» на выборах осенью 2019 года.

В ответе за подписью замглавы ЦИКа Николая Булаева указано, что, по информации Центризбиркома, в ЗакСе «отсутствуют какие-либо законодательные инициативы», связанные с возвращением «досрочки».

Выбор механизма порядка голосования, который будет доступен для тех избирателей, которые не смогут проголосовать по месту жительства, относится к компетенции регионального законодателя, отметили в ЦИК. Дмитриевой сообщили, что ее предыдущее обращение направили спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой принять «взвешенное решение». Вместе с тем Макарову напомнили, что опыт «досрочки» на выборах в Петербурге «носил остро негативный характер».

На выборах 2014 года процедурой досрочного голосования в округах воспользовались примерно до 28% от числа избирателей, однако, как считают наблюдатели, при таком голосовании норма количества избирателей находится в пределах 1%. В 2016 году эту практику отменили, но, как писал ЗАКС.Ру,  в политической среде многие опасаются, что перед новой муниципальной кампанией ее могут вернуть.

Кроме Дмитриевой, против «досрочки» выступала и глава петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина. Первая неоднократно призывала оппозиционные силы «сделать все зависящее» для недопущения процедуры, а справоросс назвала эту опцию «лживым дублированием истинного свободного волеизъявления граждан».




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