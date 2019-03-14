Тетердинко предложил упростить развод для пострадавших от домашнего насилия супругов

Лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко предложил позволить супругам разводиться в одностороннем порядке без решения суда, если в семье зафиксированы случая насилия.

Инициатива внесена на рассмотрение ЗакСа. Тетердинко обратил внимание на проблему домашнего насилия, заметив, что «в подавляющем большинстве случаев» речь идет о насилии со стороны мужчин по отношению к их женам. Но даже если факт насилия доказан судом, развестись не так просто: если муж выступает против развода, женщине приходится обращаться в суд, что занимает время, к тому же судья может назначить для супругов несколько месяцев для примирения, пояснил Тетердинко.

По мнению депутата, следует позволить потерпевшему расторгать брак в одностороннем порядке через органы ЗАГС, если ранее суд привлекал агрессора к административной или уголовной ответственности за побои, истязание или причинение вреда здоровью этому супругу.

В России с 2017 года декриминализированы побои в семье. Закон перевел нанесенные впервые побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Теперь на первый раз побои в семье грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10 – 15 суток.

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