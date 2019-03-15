Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:57

Градозащитники просят признать СКК "Петербургский" памятником культуры

Петербургское ВООПИиК и Союз архитекторов Петербурга подали в КГИОП заявку на включение СКК в список объектов культурного наследия, сообщается в группе общества во «ВКонтакте».

В заявлении указано, что градозащитники считают СКК обладающим признаками объекта культурного наследия. В состав памятника они просят включить здание универсального зала, кассовые павильоны и парк.

СКК «Петербургский» хотят снести, чтобы построить на его месте новую ледовую арену для ХК СКА. Автор проекта Андрей Литвинов заявлял, что новая арена будет рассчитана на 21,5 тысяч зрителей, и что она станет лучшей в мире. Протестуя против проекта, в декабре 2018 года свой пост покинул директор СКК Николай Скляренко.

Градозащитников беспокоит проект строительства жилья, которое ХК СКА планирует возвести рядом с новой ареной, застроив сквер у СКК. Подробнее об опасениях защитников сквера – в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

9:57 Градозащитники просят признать СКК "Петербургский" памятником культуры

9:32 Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку после самосуда родителей над школьником   1

14 марта, 20:53 В СПЧ признали необоснованным уголовное преследование псковского "Яблока"   3

14 марта, 20:26 Шульман обрисовала типаж следующего президента, на который есть запрос   8

14 марта, 19:51 Чиновники согласовали проведение митинга "Петербургу - свободные выборы"   5

14 марта, 19:32 "Хозяев" отравлявшей Петербург цистерны с газом оштрафовали на 200 тысяч рублей

14 марта, 19:14 Муниципал: Церковь согласилась не строить храм в сквере на Канонерском острове   1

14 марта, 18:56 К осени 2019-го будет готова велодорожка между Крестовским островом и парком 300-летия

14 марта, 18:31 Власти Петербурга намерены предоставить субсидии по возмещению затрат на зарплаты инвалидам

14 марта, 18:19 Отчаявшись получить ответ от Беглова, жители Полюстрово жалуются в комитеты   1

14 марта, 18:09 Штраф в 75 тысяч рублей за 23 секунды протеста   3

14 марта, 17:56 Федотов выступает за то, чтобы приемные семьи принимали и бездомных   2

14 марта, 17:34 Григорьев не желает революции в изменениях ПЗЗ   1

14 марта, 17:20 Осквернивший "Родину-мать" в фотошопе "навальнист" получил 200 тысяч рублей штрафа   7

14 марта, 16:56 Совфед поддержал инициативу карельских депутатов, посвященную историко-культурным объектам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.