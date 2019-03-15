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Новости

12:11

В ЗакСе требуют ввести правила посещений магазинов для владельцев котов и собак

Депутаты Заксобрания из «Единой России» Сергей Никешин и Денис Четырбок предложат правительству России установить правила посещения продовольственных магазинов, гипермаркетов, кафе и ресторанов для людей с домашними животными. В пятницу, 15 марта, инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству.

Единороссы пояснили, что инициатива направлена в первую очередь на владельцев собак мелких пород, которые во время шоппинга носят своих питомцев в корзинах и тележках.

«Периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятие общественного питания в сопровождении животного-компаньона», - говорится  в пояснительной записке к документу.

Четырбок уточнил, что о запрете нахождения в магазинах с животными речи не идет.

Сергей Еремеев



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15:21    
13-02  +100500 !

13:02    
С котами - только в шаверму.

12:21    
Всех мерзких плюгавых собачёнок передавить, чтоб не пачкали в магазинах и кафе. А тошнотворным хозяйкам на носу зарубить - низя!

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