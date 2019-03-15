Вопрос "Яблока" о поправках в Устав Петербурга снова не включили в повестку заседания ЗакСа

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 15 марта во второй раз за месяц отказался включать законопроект фракции “Яблоко” об изменении Устава Петербурга в повестку пленарного заседания.

"Яблочники" требуют прописать в главном городском законе требование к губернатору согласовывать кандидатуры членов городского правительства и глав районных администраций с депутатами ЗакСа.

Единоросс Сергей Купченко заявил, что лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский вносит законопроект, чтобы просто "поговорить и попиариться". Против включения вопроса проголосовали 10 депутатов, за - только представитель Партии роста Сергей Трохманенко.

Сергей Еремеев

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