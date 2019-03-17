На площади Ленина начался митинг "Зеленой коалиции"

Представители "Зеленой коалиции" собрались на согласованный администрацией города митинг в защиту зеленых зон Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На площадь Ленина пришли порядка 100-150 человек. Среди них депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский, руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански и другие общественно-политические деятели.

На мероприятии активисты собирают подписи за сохранение Новоровского лесопарка, парка Малиновка, а также за то, чтобы сделать 2020 год - годом парков и скверов.

София Саттарова

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