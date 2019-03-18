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18:38

Беглов поручил подчиненным заняться благоустройством набережных

На встрече с чиновниками Смольного врио губернатора Александр Беглов обратил их внимание на то, что набережные городских рек на окраинах пребывают в неудовлетворительном состоянии и что их нужно благоустроить, передает ТАСС. По его наблюдениям, налицо разительный контраст между внешним видом рек, пролегающих через центр, и видом удаленных акваторий.

"В этом году надо провести проверку состояния набережных и подготовить адресную программу по капитальному и обычному ремонту набережных, сделать полностью инвентаризацию, часть включить в бюджет в этом году, программу рассчитать на несколько лет", - распорядился главный городской чиновник.

Весенняя оттепель, предостерег Беглов, только усугубит ситуацию, и призвал к тому, чтобы своевременно убрать и воду, и берега от мусора, который неизбежно появится после полного схода льда.

"Черная речка, Оккервиль, Охта и другие водные артерии требуют такого же внимания, как Фонтанка и Мойка", - постановил врио губернатора.



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18:54    
Вообще-то и в центре набережные находятся в безобразном состоянии:
Дворцовая наб. и наб. Кутузова в грязи, булыжное покрытие в плохом состоянии, ямы, вечные лужи.
Арсенальная наб., Полюстровская наб., Смольная наб., Воскресенская наб. - круглый год в грязи, пылища, не убираются вообще!

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