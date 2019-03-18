Бывшему замглавы Мурманской области обвинение запросило 8 лет колонии

Прокуратура потребовала для экс-заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, обвиняемого в хищениях из бюджета, восемь лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего чиновника.

Вместе с тем, известно, что государственное обвинение обратилось к действующему главе региона Марине Ковтун, которой, по некоторым данным, в ближайшие дни грозит отставка, с просьбой усилить контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью подчиненных. Соответствующее пожелание содержалось в ходатайстве к суду.

Уголовное дело, по которому проходит экс-чиновник, возбудили два года назад. 2 октября 2017 года губернатор Ковтун приняла отставку Бабенко, а также руководителя аппарата правительства Светланы Поверичевой. В то же самое время в интернете появилось расследование, в котором шла речь о многомиллионных тратах на собственные нужды денег, которые собираются под прикрытием якобы благотворительной деятельности.