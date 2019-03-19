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13:47

В двух корпусах ИТМО на улице Ломоносова возобновились занятия

Корпуса №1 и №3 университета ИТМО на улице Ломоносова, 9, вновь открыли двери для студентов, уведомляет пресс-служба учебного заведения. Завалы корпуса №2 были полностью расчищены ещё в прошлом месяце.

Отмечается также, что четвертый возобновит свою работу чуть позже, в апреле, когда будет проведена полноценная проверка здания на аварийность.

Состояние открывшихся корпусов позволяет говорить о том, что обрушение второго не оказало видимого влияния на основные несущие конструкции и фундамент близстоящих зданий.

Напомним, второй корпуc ИТМО на Ломоносовской обрушился 16 февраля. В результате обвала перекрытий никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик ремонтных работ опровергает эту версию.

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