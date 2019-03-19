Беглов допустил строительство метро до "Пулково" и города-спутника Южный за счет бизнеса

Власти Петербурга готовы допустить частных инвесторов до строительства метрополитена: врио градоначальника Александр Беглов заявил, что на основе концессионного соглашения могут быть открыты новые станции в аэропорте "Пулково" и близ города-спутника Южный, передает "Фонтанка".

"Мы всех инвесторов приглашаем для развития нашего метро, нам нужны деньги для его развития. Пока не было конкретных предложений от него [инвестора]. Поступят – мы их рассмотрим", - известил Беглов, ответствуя на вопрос журналистов об инициативе компании, принадлежащей предпринимателю Захару Смушкину, изъявившей желание провести ветки метро до обозначенных территориальных объектов.

Подведомственная Смушкину УК "Старт Девелопмент" с обозначенным предложением обратилась в Смольный в начале марта 2019 года. Как уточняет "Фонтанка", речь шла об инвестировании объемом 160 млрд рублей и строительстве 7-8 станций.

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