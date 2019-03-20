Бояршинова и Филинкова оставили в СИЗО по делу "Сети" до 11 июня

Фигурантам дела «Сети» в Петербурге Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову продлили срок ареста до 11 июня, передает Telegram-канал RUPRESSION.

Бояршинов признал вину и просит рассмотреть дело в особом порядке, сообщают правозащитники. Вопрос о выделении его отдела отложен до 25 марта.

По делу «Сети» проходят 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

20 марта на заседании петербургского ЗакСа о судьбе Бояршинова, Филинкова и Шишкина говорил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он подчеркнул, что есть «серьезные основания полагать», что их пытали электрическим током.

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