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Новости

11:38

Шишлов рассказал депутатам ЗакСа о пытках в деле “Сети” и деле Зломнова

фото ЗакС политика Шишлов рассказал депутатам ЗакСа о пытках в деле “Сети” и деле Зломнова

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 20 марта, выступая с докладом перед депутатами ЗакСа, перечислил наиболее резонансные случаи применения пыток к подозреваемым и подследственным.

Он вспомнил убитого в камере СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного, рассказавшего о пытках сотрудниками ФСБ Павла Зломнова. Наиболее ярким примером он назвал истории фигурантов дела “Сети” Юлия Бояршинова, Виктора Филинкова и Игоря Шишкина.

- Имеются серьезные основания полагать, что они подвергались пыткам с применением электрического тока, - заявил Шишлов.

Напомним, 19 апреля 2018 года ЗакС вынес благодарность капитану ФСБ Константину Бондареву, которого ранее фигурант дела “Сети” Филинков обвинил в применении пыток.

Добавим также, накануне стало известно о том, что всех сотрудников пенитенциарной системы законодательно обяжут извиняться перед осужденными либо подследственными за свои противоправные действия в их отношении. Данная норма изложена в подготовленных ФСИН дополнениях к приказу о Кодексе этики ведомства.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:16    
11:56, Агентура пиндосов принимает меры для повышения пенсионного возраста, следовательно - для понижения рождаемости в России (бабушки и дедушки не смогут сидеть с детьми), планирует завести миллионы мигрантов из других стран взамен сокращающемуся нашему народу, планомерно сокращают науку и высокотехнологичные производства. увеличивают пропасть между горсткой эксплуататоров-богатеев и эксплуатируемыми. Вы знаете такую агентуру, или попросту выдумываете "врагов", чтобы отвлечь народ от настоящих?

11:58    
Пытки заключённых - грязное и позорное пятно на правоохранительных органах и спецслужбах.

11:56    
Агентура пиндосов из Яблока вписывается за фигурантов "сети" - это не просто так!

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