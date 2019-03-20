Шишкина: Глава комитета по печати должен поддерживать СМИ с разными точками зрения

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина считает, что после отставки Сергея Серезлеева с поста главы комитета по печати его приемнику следует всерьез заняться созданием условий для развития медиабизнеса и защитой прав журналистов.

В пятом созыве Законодательного собрания экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина входила в комиссию по образованию, культуре и науке, которая в частности занималась проблемами СМИ в Петербурге. Вспоминая свой опыт взаимодействия в этой сфере с Сергеем Серезлеевым, политик отметила, что во многих аспектах работа проходила конструктивно.

- Надо отдать должное ему и в контакте по доделке Дома журналиста, и по поддержке конкретных проектов, - рассказала ЗАКС.Ру Шишкина. - Не всегда все зависит только от председателя комитета по печати. В частности, Василий Николаевич Кичеджи боролся со мной и с Резником, срезал мои поправки о выделении средств на гранты по поддержке СМИ и на «Золотое перо», на ветеранов журналистики. Первые годы моей депутатской деятельности эти деньги уходили не туда. От председателя комитета мало что зависело.

Следующему главе комитета по печати Марина Шишкина рекомендует заняться созданием комфортных условий для существования не только правительственных, но и частных СМИ.

- Этому человеку надо правильно распределить государственные деньги, которые на самом деле являются деньгами налогоплательщиков. Глава комитета должен создавать максимальные условия, чтобы СМИ с разными точками зрения существовали комфортно, чтобы медийный бизнес в городе расцветал. Вот это главная проблема. Таких условий в городе сейчас нет: денег мало, рынок сужается, гранты копеечные. Глава комитета по печати должен быть первым борцом за журналистскую свободу и первым должен не допускать того, что произошло с Марией Карпенко из «Коммерсанта». Даже если нет возможности существенно повлиять на ситуацию в нынешней вертикали, то пусть хотя бы создает условия для работы разных СМИ и защищает журналистов, - заявила глава «Справедливой России».

Как уже писал ЗАКС.Ру, пост главы комитета может занять Владимир Рябовол, бывший руководитель петербургского филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor. В феврале он стал советником Беглова, курирующим вопросы СМИ и рекламы.

- Он профессиональный человек, - отметила Марина Шишкина, комментируя версию о назначении Рябовола. - Наружная реклама - это очень проблемная сфера города, которая не дает бюджету тех денег, которые должна давать. Но я бы очень хотела, чтобы этот профессиональный человек, если он будет назначен, не ушел бы только в рекламу.

Сергей Серезлеев был уволен с поста главы комитета по печати 20 марта. В сообщении Смольного говорится о том, что материалы проверки комитета Констрольно-счетной палатой были направлены в правоохранительные органы.

Напомним, в январе КСП отчиталась об итогах инспекции ведомства Серезлеева. Было выявленно более 540 нарушений и замечаний на сумму более 4,1 млрд рублей в работе комитета и подведомственных ему «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации». Больше всего – не менее 3,1 млрд рублей – бюджет Петербурга недополучил из-за того, что на конкурсе на размещение наружной рекламы начальная цена лотов была сформирована без учета инфляционных рисков при заключении договоров на 10 лет, отметили в КСП.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.