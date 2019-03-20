Сергей Серезлеев уволен с поста главы комитета по печати

Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев уволен с поста, сообщили в Смольном.

В отставку чиновника отправил врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов. Вместе с тем в правоохранительные органы направлены материалы проверки комитета Контрольно-счетной палатой Петербурга.

Серезлеев возглавлял комитет по печати с 2015 года, до этого он проработал в Смольном 9 лет, еще ранее был сотрудником налоговой полиции. За время его работы на посту главы комитета к ведомству не раз предъявляли претензии представители бизнеса и надзорные органы. В январе 2019 года проверка КСП выявила более 540 нарушений и замечаний на сумму более 4,1 млрд рублей в работе комитета и подведомственных ему «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации».

Самый громкий скандал разгорелся вокруг торгов на размещение наружной рекламы, объявленных в 2017 году. Конкурсные процедуры критиковали представители бизнеса, сотрудники петербургского УФАС, начались судебные разбирательства. По данным КСП, бюджет Петербурга в результате работы комитета в сфере наружной рекламы недополучил более 3 млрд рублей. До этого в течение нескольких лет, еще при Александре Лобкове в качестве председателя комитета, рынок наружной рекламы был на полулегальном положении, поскольку сроки договоров с компаниями истекли, а новые торги на размещение конструкций комитет не проводил.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что комитет по печати вместо Серезлеева может возглавить Владимир Рябовол, бывший руководитель петербургского филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Решение уволиться по собственному желанию он принял в сентябре 2017 года, после «23 лет успешной работы», как сообщалось на сайте компании. Топ-менеджер тогда заявлял, что планирует посвятить себя новым проектам. В феврале Рябовол стал советником Беглова, курирующим вопросы СМИ и рекламы.

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