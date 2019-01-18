СМИ: "Арктический" вице-губернатор Кучерявый и главы ряда комитетов уйдут из Смольного

В ближайшее время в Смольном произойдут очередные кадровые перестановки, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие дни в отставку уйдет «арктический» вице-губернатор Михаил Кучерявый. Он пришел на эту должность в декабре 2017 года и курировал вопросы комитетов по делам Арктики и по природопользованию. Второй сейчас возглавляет Игорь Григорьев и, по данным журналистов, ему тоже ищут замену. На его место может прийти директор Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга, бывший замглавы «природного» комитета Алексей Петров.

Строительный блок могут поделить нынешний глава комитета по строительству Леонид Кулаков и замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Николай Линченко, в 2000-х годах возглавлявший аппарат строительного вице-губернатора Александра Вахмистрова. По сведениям издания, предлагали стать строительным вице-губернатора уже бывшему таковым Владимиру Лавленцеву, но он отказывается.

Культурным вице-губернатором или главой комитета по культуре может стать Анна Кучерова, заместитель худрука Мариинского театра, сообщают собеседники издания. Ранее она уже работала в комитетах по культуре и по молодежной политике. Еще один кандидат на те же должности – Александр Воронко, заместитель Константина Сухенко на посту главы комитета по культуре.

Место Анны Митяниной на посту социального вице-губернатора может занять начальник Многопрофильного лечебно-диагностического центра высоких технологий Минобороны Анатолий Завражнов. До 2017 года он работал в Сочи. Сообщается, что повышение может получить глава Пушкинского района Владимир Омельницкий.

Бывшего топ-менеджера оператора наружной рекламы Russ Outdoor Владимира Рябовола прочат в советники врио губернатора Александра Беглова, а затем – на место в комитете по печати. Компания Рябовола не считала себя пострадавшей стороной в скандале вокруг конкурса на размещение наружной рекламы 2017 года.

Назначения на должности в транспортном и жилищном блоках пока под вопросом, но, по словам источников, решения могут принять до конца зимы.

Источники ЗАКС.Ру в декабре сообщали о возможных отставках Сухенко и главы комитета по печати Сергея Серезлеева. Также в последние дни обсуждается возможный уход вице-губернаторов Константина Серова и Александра Говорунова. Их полномочия может взять на себя руководитель аппарата Беглова Любовь Совершаева.

В Смольном полным ходом идут кадровые перестановки. За последнюю неделю сменились главы десяти комитетов: 15 января и 17 января. Городское правительство уже покинули два вице-губернатора: Михаил Мокрецов и Игорь Албин.

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