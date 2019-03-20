Депутат Чебыкин снова обвинил оппозиционеров в "самопиаре" по эко-теме

Член «Единой России» Константин Чебыкин на заседании Законодательного собрания 20 марта эмоционально выступил с трибуны, раскритиковав оппозицию.

Чебыкин, в частности, заявил, что некоторые депутаты пытаются записать в свой актив общие победы и народные проекты, такие как проект создания парка на Смоленке. По словам единоросса, оппозиционеры занимаются самопиаром.

- Будьте счастливы и уважайте друг друга, - пожелал Чебыкин коллегам в конце своего выступления.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру сообщил, что не понимает, с чем связана эта критика.

- Видимо, он переутомился, - предположил «яблочник».

Напомним, на днях Чебыкин критически высказался о выступлениях оппозиционных депутатов на митинге «Зеленой коалиции».

Сергей Еремеев

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