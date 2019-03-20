Беглов поручил ввести детсад-долгострой на Устинова в срок - осенью 2019 года

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов посетил "проблемный" детский садик на улице Устинова, работы по возведению которого не могут завершиться с 2015 года, уведомляет пресс-служба Смольного.

Проинспектировав объект, врио губернатора наказал комстою и представителю подрядчика ввести учреждение дошкольного образования точно в обозначенный срок - к ноябрю 2019 года. Сад рассчитан на 190 детей.

Руководство строительной компании отчиталось, что на данном этапе вовсю идут работы по внутренней отделке учреждения, укладка кровли, монтаж вентиляции.

Беглов велел отказаться от использования устаревших металлических труб при монтаже инженерных сетей, призвав применять "более современные технологичные и надежные конструкции".

Помимо прочего, Беглов пообщался с жителями района, которые посетовали на ненадлежащее состояние улиц, известив врио, что везде грязно. Временный градоначальник заявил, что сообщит о жалобах главе района и МО.

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