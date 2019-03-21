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10:41

Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

фото ЗакС политика Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщается на сайте регионального правительства. Он руководил регионом с 2010 года.

Берг упоминался в последнее время в СМИ, как претендент на скорую отставку в рамках новой волны смены губернаторов в России. Также 21 марта о своей отставке объявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

До этого 19 марта в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский, 20 марта пост покинул глава республики Алтай Александр Бердников, место главы Калмыкии Алексея Орлова занял кикбоксер Бату Хасиков. Также СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

«Губернаторопад» происходит уже не в первый раз с 2017 года. До этого череда смен глав регионов произошла осенью 2018 года, когда постов лишились десять губернаторов. В их числе оказался Георгий Полтавченко, бывший губернатор Петербурга: его сменил врио градоначальника Алекcандр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:10    
Ни кто не хочет работать с президентом, увеличившим пенсионный возраст.

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