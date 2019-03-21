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11:51

Мурманскую область вместо Ковтун временно возглавил Андрей Чибис

фото ЗакС политика Мурманскую область вместо Ковтун временно возглавил Андрей Чибис

Врио губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора региона Марины Ковтун по собственному желанию.

Андрей Чибис – замминистра строительства России с 2013 года, также был главным государственным жилищным инспектором страны и членом бюро комитета по жилищному хозяйству европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций.

Ковтун объявила о своем уходе с поста губернатора Мурманской области 21 марта, как и Берг. Это – продолжение череды смен глав регионов, начавшейся на этой неделе.

Ранее в отставку подал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, свой пост покинул глава республики Алтай Александр Бердников, сменился глава Калмыкии, и место Алексея Орлова занял кикбоксер Бату Хасиков. Также СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пока об отставке он не объявил.

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