В Центре комплексного благоустройства после обысков сменился руководитель

В Центре комплексного благоустройства сменился руководитель, место Бислана Сатуева занял исполняющий обязанности главы организации Игорь Шуляченко, следует из информации на сайте центра.

В начале марта в центр с обысками пришли сотрудники ФСБ. Тогда глава центра Бислан Сатуев находился в отпуске и не прокомментировал ситуацию. Перед обысками врио губернатора Алекcандр Беглов заявил, что Смольный и правоохранительные органы должны разобраться со сведениями о плохой уборке снега в Петербурге, а в некоторых СМИ сообщалось, что коммунальные службы фактически саботировали проведение работ.

Бислан Сатуев возглавил центр в 2015 году, до этого он был и.о. главы Костромы. Его называли креатурой бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, с которым Сатуев работал в министерстве транспорта, администрации Костромской области и в министерстве регионального развития.

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