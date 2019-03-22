Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:45

В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

фото ЗакС политика В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

В 2018 году в Петербурге зафиксировано 43 смертельных случаев на производстве, на 11 случаев больше, чем годом раньше, сообщил 22 марта первый заместитель председатель комитета по труду и занятости Николай Рогачев во время своего выступления в Заксобрании.

По словам Рогачева, в 2017 году на петербургских предприятиях произошло 32 трагических инцидента, в 2016 году – 45 смертельных случаев. Общее количество несчастных случаев на производстве в городе снизилось с 243 в 2017 году до 231 в 2018-м. Чаще всего в 2018 году гибли и получали травмы строители (71 случай), работники сферы обрабатывающего производства (47 случаев), а также сотрудники сферы транспорта и связи (37 случаев).

По словам чиновника, снизилось и количество профессиональной заболеваемости. В 2018 году было зафиксировано 52 случая профзаболеваемости (из них 11 у женщин), в то время как в 2017 году их было 115 (17 у женщин).

Депутат от КПРФ Александр Рассудов предположил, что показатели производственного травматизма снизились, потому что в Петербурге в целом снизились объемы производства. Рогачев возразил, что это не так, и количество производства, согласно официальной статистике, в городе только растет.

Представители комитета по труду и занятости представили свой доклад в рамках мониторинга законов, принятых в 2018 году петербургским парламентом. На заседании комитета по законодательству 20 марта обсудили «Закон об охране труда».

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

12:50 Фан-зону Евро-2020 утвердили на Конюшенной площади

12:31 Калужский глава предложил заманивать посетителей в музей мощами: Заодно картинки посмотрят

12:19 Глущенко намерен потратить компенсацию по иску к Резнику на помощь жителям хрущевок

12:02 Единороссы ЗакСа предложили штрафовать на 500 тысяч рублей за "скручивание" автопробега   1

12:01 Минтруд рекомендует министрам поощрять своих подопечных похвалами вместо денег

11:57 Директор «Воин-В» может потребовать сложения полномочий Резника

11:42 Суд РФ приговорил украинца Гриба к 6 годам колонии за подстрекательство школьницы к теракту

11:36 Комитет по законодательству разрешил петербуржцам собирать валежник

11:31 Глава петербургского метро рассказал, какие станции в ближайщее время закроют на ремонт

11:18 В Астане задержали 60 противников переименования города в Нурсултан

11:03 Комитет по труду и занятости: Петербуржцы не жалуются на нарушение режима труда

10:45 В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

10:21 ФСБ проводит обыски в Петербурге, Москве и Липецке по делу о хищении средств гособоронзаказа   1

9:58 Суд отменил приговор создателю паблика "Мужское государство"

9:29 Глава "Росгеологии" отправлен в отставку после скандала с экс-заместителем Горрингом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.