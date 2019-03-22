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12:19

Глущенко намерен потратить компенсацию по иску к Резнику на помощь жителям хрущевок

фото ЗакС политика Глущенко намерен потратить компенсацию по иску к Резнику на помощь жителям хрущевок

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко на пресс-конференции 22 марта заявил, что намерен потратить компенсацию по иску к депутату Максиму Резнику на помощь жителям хрущевок.

Глущенко заявил, что, если он выиграет суд, то на полученную компенсацию купит дополнительные квадратные метры для жителей хрущевок. Он уточнил, что, несмотря на расторжение контракта по реновации с городом, в 2019 году его компания введет в эксплуатацию еще два дома. В них 100 квартир предназначено для жителей близлежащих хрущевок.

Программа реновации кварталов с хрущевками началась около 10 лет назад. Жители квартала Ульянка, где велось строительство, были недовольны тем, что компания строит свои дома слишком близко к домам, которые не попадают под программу реновации.

Ранее Глущенко заявил, что может потребовать сложения полномочий Резника как депутата ЗакСа. Директор строительной компании подал иск к депутату в феврале. По мнению Глущенко, Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Политический подтекст своего обращения в суд бизнесмен отрицает.

София Саттарова



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