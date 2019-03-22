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Новости

15:59

Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов

фото ЗакС политика Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что череда смены губернаторов регионов России завершилась, передает «Интерфакс».

Матвиенко подчеркнула, что не занимается «заменой губернаторов» и не может сказать, будут ли другие отставки, но, по ее «ощущениям», нынешний этап ротаций уже закончился. «До 8 сентября [единый день голосования 2019 года] надо дать время исполняющим обязанности о себе заявить», – сказала Матвиенко.

По ее мнению, в серии отставкой нет «ничего конспирологического», и это «плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов». Матвиенко считает, что «нигде форс-мажора нет», если посмотреть, какие губернаторы в каких регионах меняются.

Она подчеркнула, что, по ее собственному опыту, «два срока - это достаточно для губернатора, чтобы реализовать свою программу, свой потенциал, сделать максимально возможное для развития региона». «Дальше надо двигать людей по вертикали, по горизонтали, менять картинку, чтобы не замыливался глаз, чтобы человек не уставал от одного и того же. Люди тоже хотят видеть перемены, новые лица», - отметила Матвиенко.

Ранее Матвиенко, говоря о волне смен глав регионов, заявила, что, по ее мнению, «губернаторопад» завершится к середине апреля.

За неделю в России сменились главы нескольких регионов, в том числе Челябинской, Оренбургской, Мурманской областей, Калмыкии, Алтая. СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, но об отставке он не объявил.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:41    
21 марта ЦИрК отказал передать вакантный мандат от партии КПРФ в депутаты Госдумы.
Основания надуманные и явно выполнялся заказ. На членов ЦИК, эту горстку самонадеянных болванов,  было жалко было смотреть.
Они не приняли во внимание, что Грудинину на президентских выборах оказало доверие 9 миллионов россиян.
Это самый главный аргумент в пользу Грудинина!!!
И к мнению народа ПО КОНСТИТУЦИИ должна была прислушаться эта жалкая (менее десятка) горстка  членов ЦИрКа.
Заказчику следует учесть, что народ может и на улицы выйти! Вы этого хотите???

17:35    
Для 17.26
Ошибаетесь. Добровольно не уйдут. даже если их сраной метлой гнать... Пересаживаются на другте места, уводят от ответственности за грехи и т. д.
Это спектакль.

17:26    
Менять больше некого: все сами разбежались.

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