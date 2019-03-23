Беглов пообещал открыть "Академическую" к 1 июля

Закрытая на капитальный ремонт станция "красной" ветки "Академическая" откроется не позднее 1 июля, заверил общественность врио губернатора Александр Беглов, на которого ссылается пресс-служба Смольного.

Главный из ныне действующих городских чиновников считает открытие "Академической" подарком.

"Нельзя дольше необходимого создавать трудности для людей. Как раз начинается прием документов в вузы, здесь рядом находится Политех. Строители пообещали завершить все работы в срок. Это будет хороший подарок не только для студентов и абитуриентов, но и для всех жителей. Это густонаселенный район, и без станции метро здесь тяжело", - произнес Беглов.

На случай, если сроки не будут соблюдены, как это часто случается в Петербурге, Смольный готов ввести дополнительные маршруты наземного транспорта.

Станцию закрыли на ремонт 30 июля 2018-го года - на год.

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