Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:04

Беглов пообещал открыть "Академическую" к 1 июля

фото ЗакС политика Беглов пообещал открыть "Академическую" к 1 июля

Закрытая на капитальный ремонт станция "красной" ветки "Академическая" откроется не позднее 1 июля, заверил общественность врио губернатора Александр Беглов, на которого ссылается пресс-служба Смольного.

Главный из ныне действующих городских чиновников считает открытие "Академической" подарком.

"Нельзя дольше необходимого создавать трудности для людей. Как раз начинается прием документов в вузы, здесь рядом находится Политех. Строители пообещали завершить все работы в срок. Это будет хороший подарок не только для студентов и абитуриентов, но и для всех жителей. Это густонаселенный район, и без станции метро здесь тяжело", - произнес Беглов.

На случай, если сроки не будут соблюдены, как это часто случается в Петербурге, Смольный готов ввести дополнительные маршруты наземного транспорта.

Станцию закрыли на ремонт 30 июля 2018-го года - на год.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:57 Врански заручился поддержкой зоозащитников   1

16:01 Раздосадованный свалкой в Полюстрово Беглов приказал ее убрать   2

15:04 Беглов пообещал открыть "Академическую" к 1 июля

14:10 Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой   1

13:17 Матвиенко разрешила ругать власть, но предостерегла от ее "унижения"   5

12:30 На площади Ленина протестуют коммунисты   3

12:12 Лимонов требует, чтобы "Яндекс" перестал его ассоциировать с Удальцовым и Навальным   1

11:17 В честь Назарбаева Астану переименовали в Нур-Султан   7

10:30 Вишневский призвал всех неравнодушных добиться открытого суда над Филинковым   6

22 марта, 21:00 Орех: В России у человека чем больше провалов -  тем стремительнее его карьерный рост   1

22 марта, 20:30 На "Золотом пере" Совершаева вручила "личному фотографу Путина" Лозовскому спецприз от Беглова

22 марта, 20:10 Автор "Новой газеты" Татьяна Лиханова получила "Золотое перо" за публикации о деле "Сети"   1

22 марта, 19:52 "Образцовому" дому на Лахтинской, 1, присудили почетное звание

22 марта, 19:30 Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ   1

22 марта, 19:00 Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.