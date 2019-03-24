На площади Ленина начался митинг "Петербургу - свободные выборы"

В Петербурге около двух часов дня 24 марта стартовала акция "Петербургу - свободные выборы". К началу акции на площадь Ленина пришло около 300 человек. Люди продолжают подходить к месту сбора.

Многие стоят в очереди перед рамками металлоискателей на входе в новый петербургский гайд-парк, передает корреспондент ЗАКС.Ру.



Мероприятие посвященно 30-летнему юбилею выборов народных депутатов СССР, а также предвыборной кампании 2019 года.



Среди митингующих присутствует символика всех оппозиционных партий, представленных в петербургском Законодательном собрании. Кроме того, подняты флаги партии Парнас, Российского социалистического движения, Левого фронта, движения "Весна", Пиратской партии.

Сергей Еремеев

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