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Новости

14:35

В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты

фото ЗакС политика В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты

Среди петербуржцев, собравшихся на митинг "Петербургу - честные выборы", который Смольный согласовал на площади Ленина, развернуты плакаты, повествующие о "вето", наложенное городской администрацией на любые протестные мероприятия в городе, а также содержащие критику врио градоначальника Александра Беглова и некоторых членов городского парламента.

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Фото: корреспондент ЗАКС.Ру

В толпе видны флаги "Справедливой России", "Яблока", Пиратской партии, "Левого фронта", движения "Весна" и других общественных и политических организаций.

Развернули свой баннер и "Наблюдатели Петербурга".

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Примечательно, но охраняет мирное мероприятие значительное количество полицейских и сотрудников ОМОН. На входе на площадь установлены рамки металлоискателей.



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17:26    
Евгению Станкову -  почему вы пишете "то-ли", "то-ли" ? Глядя на это жалкое сборище баранов, можно сказать только предлог "и", а никак не "то-ли".

17:15    
А народищу-то !

14:40    
На митинге есть хоть один этнический русский? Или только жидомасоны-гомосеки, как обычно?

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