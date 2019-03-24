В толпе собравшихся на митинг за честные выборы встречаются критикующие Беглова плакаты

Среди петербуржцев, собравшихся на митинг "Петербургу - честные выборы", который Смольный согласовал на площади Ленина, развернуты плакаты, повествующие о "вето", наложенное городской администрацией на любые протестные мероприятия в городе, а также содержащие критику врио градоначальника Александра Беглова и некоторых членов городского парламента.

Фото: корреспондент ЗАКС.Ру

В толпе видны флаги "Справедливой России", "Яблока", Пиратской партии, "Левого фронта", движения "Весна" и других общественных и политических организаций.

Развернули свой баннер и "Наблюдатели Петербурга".

Примечательно, но охраняет мирное мероприятие значительное количество полицейских и сотрудников ОМОН. На входе на площадь установлены рамки металлоискателей.

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