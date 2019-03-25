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Новости

11:59

К выборам Беглову потребуются "наказы" граждан

фото ЗакС политика К выборам Беглову потребуются "наказы" граждан

Врио губернатора Александр Беглов в официальном разговоре с членами городского правительства распорядился, чтобы они занялись сбором пожеланий граждан. Главному чиновнику Петербурга это понадобилось, в частности, для того, чтобы иметь представление перед выборами о том, что людям более всего необходимо и что их более всего волнует, передает ТАСС.

"Восьмого сентября у нас выборы депутатов местного самоуправления и выборы губернатора Санкт-Петербурга. Даю поручение членам правительства организовать сбор наказов депутатам местного самоуправления и будущему губернатору Санкт-Петербурга, чтобы мы могли собрать, обобщить все эти наказы. Жители должны высказаться, за что они будут голосовать в сентябре", - приводится его цитата.

Особенность предстоящей даты состоит в том, что в городе пройдут одновременно и выборы градоначальника, и выборы в муниципальные советы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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13:44    
наказы уже собрали в ЛДПР- беглый с едроссами мимо кассы

13:13   Я даю согласие  
и куда наказ отправлять?

12:33    
Сбор наказов избирателей - классический ход кандидатов перед выборами во всех странах!

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