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Новости

15:39

Татьяна Протасенко усомнилась в 48 процентах поддержки Беглова

фото ЗакС политика Татьяна Протасенко усомнилась в 48 процентах поддержки Беглова

Новейший опрос ВЦИОМ, выявивший, что 48 процентов петербуржцев готовы поддержать кандидатуру врио губернатора Александра Беглова на выборах, раскритиковала социолог Татьяна Протасенко. Первое, на что он указала, выступая на "Эхе Петербурга", это острая нехватка опросов, которые проводят непосредственно городские специалисты. Вместе с тем, по ее словам, в принципе проводить исследования, связанные с выборами и общественным мнением на эту тему, со временем становится объективно труднее, а опросу ВЦИОМ, посвященному Беглову, "ни один петербургский социолог не верит".

"Я не могу сказать, откуда они все это могли получить. У меня еще и своя боль: когда у нас начинаются выборы, все команды политтехнологов приезжают из Москвы, а мы - на подхвате или просто как консультанты", - сказала Протасенко.

Отметим, что в исследовании ВЦИОМ сравнительно высокая популярность Беглова объяснялась его эффективными действиями по зимней уборке города, что является отнюдь не бесспорным аргументом. Усомнилась в его адекватности и Татьяна Протасенко. Напомним, по данным Смольного, с начала 2019 года более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи.



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16:25    
Возможно, ВЦИОМ перепутал результаты опроса в Питере по Путину и по Беглову. В то, что у Путина сегодня в городе поддержка около 48 процентов, ещё поверить можно. Но у Беглова - маловероятно.

16:09    
Я тоже усомняюсь. Знаю я этих еровых.

16:00    
богомолец ЖОРИК схавал на выборах аж 80%, а чем САНЧО БЕГЛЫЙ ХУЖЕ?

15:52    
Непонятны сомнения, так как у Путина год назад на президентских выборах в Питере было в районе 70% голосов, а почему у его ставленника Беглова не может быть по соц.опросу каких-то 48%???????? Социологической службы в Питере нет, хотя СПбГУ ежегодно выпускает больше СОТНИ(!!!) социологов...Маразм в России крепчает!

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