"Лопата хорошо зашла": ВЦИОМ объяснил популярность Беглова успехами в расчистке снега

Опросы ВЦИОМ показывают, что врио губернатора Петербурга имеет устойчивые показатели поддержки, и это объясняется в том числе успехами в уборке улиц от снега, заявил генеральный директор социологического центра Валерий Федоров.

По словам Федорова, последний опрос показал, что 48% опрошенных горожан «высказываются в поддержку» Беглова, и эта цифра «достаточно устойчивая». Глава ВЦИОМ заявил, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, «то Беглов победил бы уже в первом туре».

«Много факторов оказывает влияние, в том числе и погодная обстановка, снежная зима. Могу сказать, что "лопата Беглова" зашла хорошо. Активность Беглова в решении этой проблемы, в том числе и такими способами, нашла поддержку и признание», – приводил слова Федорова «Интерфакс».

На самом деле многие петербуржцы критиковали уборку снега в Петербурге во время необычайно снежной зимы 2019 года и правительство за то, что улицы оказались завалены осадками, с которыми не справлялись. По данным Смольного, более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи. В СМИ упоминались свыше десятка случаев серьезных травм, в феврале сорвавшаяся с крыши СПХФУ на Аптекарском проспекте убила студента.

Заметных результатов в расчистке улиц чиновники добились после 8 февраля, когда их в срочном порядке обязали выйти на субботник, после мероприятий по уборке разных районов на следующий день – и после того, как в Петербурге началась оттепель. С 8 февраля до конца месяца столбик термометра днем лишь пару раз опускался ниже нуля, 15-16 февраля потеплело до +5 градусов.

В январе, когда проблема только начала решаться, в соцсетях обнаружили подозрительно похожих на ботов пользователей, которые убеждали петербуржцев в хорошей, тщательной уборке снега, причем некоторые комментарии повторялись слово в слово. Перед этим те же аккаунты оставляли провластные комментарии к постам о выборах в Приморье, в том числе критикуя тех, кто говорит о подтасовках результатов.